خبر سار لاهالي مناطق شرقي وجنوبي بغداد

نيوز – محلي

أعلن وزير الموارد المائيَّة عون ذياب عبد الله، عن افتتاح كورنيش السندباد ومجسَّر الزعفرانيَّة يوم غدٍ الأربعاء.

وقال عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إنَّ "الوزارة نفذتْ مشاريع استراتيجيَّة مهمَّة، منها إنجاز مشروع كورنيش طريق السندباد على ضفة نهر دجلة بمسافة (2 كم) الواقع في منطقة الزعفرانيَّة ببغداد، إذ سيتزامن افتتاحه مع مجسَّر الزعفرانيَّة المقرَّر تدشينه يوم غدٍ الأربعاء بعد موافقة محمّد شياع السودانيّ".

وأضاف أنَّ "الوزارة أعدَّتْ خطة طموحة لعام (2025)، بانتظار المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط للمباشرة بها، بينما تستعدّ منذ الآن لعقد مؤتمر السنويِّ للمياه بدورته الخامسة في (27) نيسان من العام المقبل".

وأشار الوزير إلى "تنفيذ مشاريع إروائيَّةٍ في المحافظات منها إيصال المياه العذبة إلى ونقل المياه بالأنابيب الذي لا يزال قيد الإنجاز، إضافة إلى مشروع السدَّة الأمنيَّة على ضفة شط العرب، وتبدأ من ميناء أبو فلوس حتى رأس البيشة، والمباشرة بتنفيذ مجموعة من القناطر والجسور الحديديَّة، كما يستمرّ العمل بإنشاء معالجاتٍ لضفاف الأنهر وتبطينها باللحاف الخرسانيّ ومنع فقدان المياه، إضافة إلى تطوير وتأهيل جانبي نهري العشار".

وأكّد عبد الله أنَّ "العمل جارٍ على إكساء ضفتي نهر دجلة في خصوصاً بعد اختيارها عاصمة السياحة العربيَّة لعام (2025)".