امتحانات نصف السنة في العراق.. رسالة الى التلاميذ والطلبة بشأن الأسئلة

وسبق أن حددت التربية يوم 13 كانون الثاني موعداً لامتحانات المرحلة الابتدائية، و11 من الشهر نفسه بالنسبة للدراسة الثانوية.وقال المتحدث باسم الوزارة السيد إن هناك استعدادات تجري من قبل الوزارة بوقت مبكر لضمان نجاح الامتحانات، حيث تتم المتابعة من قبل أجهزة الأشراف التربوي والاختصاصي في مديريات والمحافظات على مدى جاهزية المدارس.وأضاف أن الاستعدادات جاءت بوقت مغاير للتوقيتات المعتاد عليه سنوياً، وذلك لانطلاق العام الدراسي الحالي في وقت مبكر.وأوضح السيد أن الاستعدادات تشمل تهيئة القاعات وتوزيع التلاميذ والطلبة، وستكون معززة ومكملة للامتحانات النهائية.من جهته، قال مدير تربية الرصافة الأولى الدكتور القيسي إنه تم التوجيه للإدارات المدرسية بالمباشرة بتهيئة الطابعات والأوراق الخاصة بالأسئلة الامتحانية.وبين أن الإدارات المدرسية ستقوم بطبع الأسئلة الامتحانية للمراحل الابتدائية والثانوية داخل كل مدرسة دون الاعتماد على طباعتها خارجها، للحفاظ على سريِّتها وعدم تسرُّبها، على أن يتحمل مديري المدارس مسؤولية سريتها.وأكد أنه تم البدء بتهيئة جميع المتعلقات الامتحانية بوقت مبكر لتلاقي حصول أية إرباكات أثناء الامتحانات وسيرها بشكل طبيعي.ولفت إلى توجيه جهاز الإشراف بتنظيم زيارات ميدانية إلى المدارس خلال انطلاق الامتحانات، وتوجيه اللجان الامتحانية بالمدارس بأن تكون الأسئلة ضمن المنهاج المقرر بعيدة عن التعقيد والأسئلة الخارجية، فضلاً عن ملاءمتها لجميع المستويات العلمية للطلبة والتلاميذ.وتابع القيسي أنه تم التوجيه بمعالجة الدرجات الحرجة خلال عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية مع الحفاظ على تحقيق الشفافية بذلك.