60% من العراقيين يقضون ساعة طويلة على الإنترنت.. ما المخاطر؟

وقال الغراوي في بيان، إنه ووفقا لتقارير دولية فإن 6% من سكان العالم يعانون من الإدمان الرقمي حيث بلغ عدد المستخدمين الرقميين النشطين 4.66 مليارات مستخدم للإنترنت، و4.32 مليارات مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول، و4.2 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط وقت عبر الإنترنت يبلغ 6.7 ساعة يوميًا.ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة العراقية يعاني حوالي 25% من المراهقين من أعراض الإدمان الإلكتروني، بما في ذلك فقدان السيطرة على الوقت الذي يُقضى على الإنترنت، والشعور بالقلق أو الاكتئاب عندما يتم تقليص أو قطع الاتصال بالأجهزة الرقمية.ووفقًا للمركز الوطني للدراسات الاجتماعية، فإن إدمان الألعاب الإلكترونية يشكل 40% من الإدمان الرقمي في العراق، تليه التواصل الاجتماعي بنسبة 35%، بحسب الغراوي.ونوه رئيس المركز الى انه ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات العراقية فإن 70% من مستخدمي الإنترنت في يقضون وقتًا مفرطًا على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية ويجعلهم في خطر الإدمان الإلكتروني.الغراوي أضاف أن الإدمان الإلكتروني في يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية، أبرزها:-تدهور العقلية: تزايد القلق والاكتئاب لدى الشباب، خصوصًا عند التعرض المستمر للمحتوى المزعج أو السلبي عبر الإنترنت.-العزلة الاجتماعية: يساهم الإدمان على الإنترنت في تراجع التفاعلات الاجتماعية الواقعية، مما يؤدي إلى شعور الشباب بالعزلة.-تأثيرات صحية: يعاني العديد من المدمنين على الإنترنت من مشاكل صحية مثل قلة النوم، وآلام الرقبة والظهر، بالإضافة إلى انخفاض النشاط البدني.وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة إطلاق حملات توعوية تهدف إلى توضيح مخاطر الإدمان الإلكتروني وكيفية التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.ودعا الغراوي الى إنشاء مراكز علاجية متخصصة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من الإدمان الإلكتروني. وتشجيع الأسر على مراقبة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا وتنظيم الوقت المخصص للألعاب أو التواصل الاجتماعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وصحية تساعد على تجنب آثار الإدمان الإلكتروني وتضمن التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأفراد اليومية.