كربلاء تمنع "أي احتفالية تنتهك قدسية المحافظة" بأعياد الميلاد

وقال رئيس اليساري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها نيوز، "نحذر من إقامة أي احتفالية في أعياد رأس السنة تنتهك قدسية محافظة كربلاء".وأضاف اليساري، أن "هناك قرارا سابقا تم اقراره في السابق يمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات"، لافتا الى أن "هناك تم تشكيلها تتابع هذا الامر".