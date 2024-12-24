توضيح حول عطلة يوم غد وبعد غد

نيوز – محلي

اصدر فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول عطلة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز إن "عطلة يومي الأربعاء الموافق الخامس والعشرين ويوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر كانون عطلة لأبناء المكون المسيحي في المؤسسات الحكومية".

وأضاف أن "العطلة تأتي تزامنًا مع عيد ميلاد المسيح (ع) وبحسب ما جاء في قرار واستناداً إلى قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024)".

وأعلنت عدد من المحافظات في وقت سابق تعطيل الدوام فيها بمناسبة أعياد المسيح المجيدة.

وذكر بيان لمحافظة ورد لـ نيوز، أن "محافظ ريبوار طه مصطفى قرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء بمناسبة مولد سيدنا المسيح ( ع )، وذلك في جميع الدوائر والمدارس كافة، فيما تتولى الجامعات والكليات الاستمرار باداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب رؤساء الجامعات".

واعتبر هذه العطلة "رسالة تضامن وتعايش من مكونات مع هذا المكون (المسيحي) الأصيل".

كما ذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في إقليم كردستان (أربيل، سليمانية، دهوك) من تاريخ 2024-12-25 إلى غاية يوم الخميس الموافق 2-1-2025 وذلك بسبب أعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية".

وأضاف البيان أن "العطلة الرسمية ستشمل جميع الدوائر الرسمية في حكومة الإقليم"، مشيرا الى أن "الدوام يستأنف يوم الخامس من كانون الثاني المقبل".