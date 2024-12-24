فتح التقديم لقروض صندوق الإسكان في هذا الموعد

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، عن موعد فتح التقديم لقروض الإسكان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أن "صُندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حدد يوم الثاني من شهر شباط عام 2025، موعداً لفتح التقديم الالكتروني على قروضه".

وأشار البيان الى أن "التقديم الالكتروني سيستمر لمدة اسبوع من موعد انطلاقه على منصة أور، وحسب جدول (يُعلن عنه لاحقا) لبيان الايام المخصصة لكل محافظة ضمن الأسبوع"، لافتا الى أن "صندوق الإسكان حث المواطنين لتهيئة متطلبات التقديم كافة وفق قانون الصندوق حتى يتم قبول طلباتهم، ومن ثم المفاضلة بين المتقدمين الكترونيا، وحسب نقاط تضمن منح القروض للاكثر استحقاقاً".



