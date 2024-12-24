محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بعد غد

أعلنت محافظة البصرة، تعطيل الدوام بعد غد الخميس.





وذكر بيان للمحافظة، ان"محافظ وجه بتعطيل الدوام ليوم الخميس الموافق 26 كانون تزامناً مع أعياد الميلاد المجيدة".