إطلاق رواتب هذه الفئة

وذكر بيان لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إن "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر ليوم الثلاثاء الموافق 24-12-2024".ودعت، المتقاعدين كافة الى "مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".