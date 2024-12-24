هزة أرضية قرب قضاء مخمور في نينوى

أعلنت العامة للانواء والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة ارضية في قضاء بمحافظة .





وذكر بيان للهيئة، "قوة الهزة التي سُجلت في قضاء مخمور، قد بلغت 4 درجات على مقياس ريختر وتم الشعور بها من قبل المواطنون الساكنين بالقرب منها".