طوابير طويلة للتزود بالنفط الأبيض في صلاح الدين (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، انه "يقف المواطنين لساعات طويلة في إحدى محطات الوقود في محافظة الدين للتزود بالنفط الابيض مع موجة البرد التي تشهدها البلاد وفي ضل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي".ادناه: