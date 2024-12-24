السامرائي يهنئ المسيحيين: فرصة لتعزيز روح المحبة والسلام

هنأ رئيس العزم السامرائي، الثلاثاء، المسيحيين في والعالم بمناسبة عيد ميلاد .

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، "بمناسبة عيد ميلاد عليه السلام، نتقدم إلى إخوتنا المسيحيين في والعالم بأسمى التهاني والتبريكات، سائلين الله أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة لتعزيز روح المحبة والسلام بين جميع أبناء الوطن".

وأضاف "وأن يعم الخير والطمأنينة في قلوب الجميع".