تمديد فترة التقديم الى الامتحانات التمهيدية

وجه وزير التربية نامس الجبوري، بتمديد فترة التقديم الى الامتحانات التمهيدية الخارجي لمدة اسبوع.

وقالت الوزارة في بيان، "وجه وزير التربية بتمديد فترة التقديم الى الامتحانات التمهيدية/ الخارجي اسبوعا واحد على ان يكون آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ نهاية الدوام الرسمي".

وعزا البيان التمديد الى "فسح المجال أمام الراغبين بالاشتراك لاداء الامتحانات الخارجية".