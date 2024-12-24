لجنة برلمانية تتحدث عن تعديل قانون الهيئة البحرية

وقالت البجاري في حديث لـ نيوز، "من أسباب عدم رفع على السفن والبواخر العراقية بسبب تعليمات وأنظمة صادرة من المنظمة البحرية الدولية".

وأضافت أن "‎انضمام الى هذا البروتوكول سيعطي مؤشرا لادراجه في قائمة التفتيش الالزامي للدول الاعضاء في المنظمة البحرية وسيمهد الطريق لاعادة رفع على السفن التي تعمل في التجارة مع ان السفن العراقية التي تبحر في اعال البحار ترفع اعلام دول اجنبية".

ولفتت البجاري الى أنه "في بداية العام المقبل ستكون هناك قراءة اخيرة لتعديل قانون البحرية"، مطالبة وزارة النقل والهيئة البحرية وكذلك مجلس الدولة بـ"اقرار الأنظمة والمصادقة عليها لغرض تنفيذ تعليمات المنظمة الدولية".