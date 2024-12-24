السيد الصدر يهنئ المسيحيين ويتمنى سنة سلامة ومحبة

وقال في بيان، "نهنئ اخواننا المسيحيين بذكرى ولادة نبينا ونبيهم عيسى ابن مريم عليه السلام".وتمنى لهم "سنة مليئة والمحبة في كنف وطننا ووطنهم عراق الانبياء والأولياء والصالحين عراق الأعراق والأديان".أدناه نص بيان ..