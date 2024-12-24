انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية

شهدت بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات عاصمة السياحة لعام 2025.

وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني في مؤتمر صحفي عن إنطلاق فعاليات الحدث الكبير عاصمة السياحة للعام 2025، بحضور رسمي واسع في باحة القصر العباسي وسط .

وقال البدراني إن "الإعلان جاء بعد إنتظارٍ لسنتين كاملتين منذ أن قدمنا طلب الترشح الى مجلس وزراء السياحة ومنظمة السياحة في العام 2022".

وأضاف أن "طلب بأن تكون عاصمته قبلةً للسياحة جاء بعد تسنم محمد شياع لمنصبه"، معتبراً إياها "لحظة تأريخية في تحويل التي كانت توصف بأنها غير قابلة للعيش بسبب ما مرت به خلال السنوات السابقة".

وأكد البدراني أن "همة الغيارى من الجهات المعنية في الوزارة ومحافظة وأمانة والمستشارين، حققت حلماً جميلاً في أن تكون الحبيبة عاصمة للسياحة 2025".

وأعلنت المنظمة للسياحة، في 10 كانون الأول 2024، عن اختيار عاصمة للسياحة لعام 2025.