شارع فلسطين الأعلى والدورة الأقل.. خارطة تلوث الهواء في بغداد الان

وكانت تحتوي على 3 مقاييس فقط تتوزع في السفارة وشارع فلسطين وفندق الرشيد في المنطقة الخضراء، لكن بعد قفزات التلوث التي سجلتها في الأسابيع الماضية، تم نصب مقياسين جديدين في زيونة والدورة.واظهرت مقاييس التلوث، ان المقياس في فلسطين سجل اعلى مستوى تلوث وبلغ 229 أي ما يعادل 4.5 ضعف المستوى المقبول، فيما جاء مقياس السفارة (سريع القادسية) في المرتبة الثانية بالتلوث بلغ 218، وزيونة بالمرتبة الثالثة وبلغ 211، فيما جاء مقياس فندق الرشيد رابعا بتركيز تلوث بلغ 161، اما الدورة فجاء في المرتبة الأخيرة الخامسة بالتلوث وبلغت قيمته 154.وعموما تحل في الوقت الحالي بالمرتبة الرابعة عالميا بنسبة تلوث الهواء وبقيمة بلغت 208.