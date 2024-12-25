محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام يوم غد الخميس

وقال محافظ الدخيل في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظة ستعطل الدوام ليوم غد الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس في عموم المحافظة".وأضاف الدخيل، أن "العطلة تأتي للمشاركة في احتفالات الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد".