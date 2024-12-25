العراق يدخل بمنخفض جوي.. ماذا سيحدث خلال ساعات؟

نيوز – محلي

اعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأربعاء، ان البلاد ستدخل بمنخفض جوي يتسبب بتساقط الامطار.

وقال عطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته نيوز، ان "المنخفض يتوسط شمال البحر المتوسط مصحوبا بجبهة سطحية".

وأضاف ان "يوم غد هو بداية تأثير المنخفض في أجواء مدن البلاد من جهة ونينوى ثم يندفع مساء نحو مدن شمال البلاد وخلال الليل تشمل الامطار مدن وسط البلاد ومناطق متفرقة من (ضعيفة الخميس)".

وذكر ان "ذروة تأثير المنخفض على كافة المدن ستكون مساء والسبت المقبلين".