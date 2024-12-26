التعليم تخصص 4 ملايين دينار لهذه الفئة

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حيدر العبودي إن وزارته وبناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خصصت مكافأة مالية مقطوعة قدرها أربعة ملايين دينار لموظفي الخدمة الجامعية عن كل بحث ينشر في المجلات ذوات عامل الرصانة " IMPAT FACTOR " استنادا إلى قانون الخدمة الجامعية.وأضاف، أن البحوث المقدمة من الشريحة المذكورة، يشترط فيها أن تكون ضمن مجلات الربع حصرا، ووفقا للتصنيف المعتمد في جميع ضمن مستوعبات (سكوباس) و(كلارفيت) المعتمدة عالميا بهذا الشأن، منبها إلى أن الفئة المستهدفة من الباحثين هم الموظفون في مركز وزارة العالي والبحث العلمي ودوائرها حصرا.ونوه العبودي في السياق ذاته بأن البحوث المشمولة بهذه المكافأة، ستعمل بشكل فاعل على معالجة المشكلات التي تواجه بشتى أطيافه، بما يخدم الصالح العام، مؤكدا في السياق ذاته، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز إثراء الناتج المعرفي ودعم عمليات الابتكار، إضافة إلى الإسهام في تشجيع الباحثين على النشر في المجلات العالمية الرصينة، فضلا عن خلق إجواء التنافس المعرفي وتعزيز البحث العلمي العراقي بمختلف الميادين المعرفية المتنوعة بهذا الصدد.