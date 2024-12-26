حملات رش وتغطيس لمواجهة الحمى النزفية والقلاعية في العراق

وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابعة للوزارة صبري حسين إن الفرق البيطرية المختصة نفذت ست حملات وقائية لتحصين الحيوانات من الأمراض الوبائية أهمها الحمى النزفية والقلاعية، بعد نجاحها بتوفير التخصيصات لشراء اللقاحات والمبيدات للأبقار والجاموس والأغنام ببغداد والمحافظات كافة عدا الإقليم.وأضاف أنه تم إطلاق حملات لرشِّ حظائر الماشية ضد مرض الحمى النزفية بهدف على الوسيط الناقل (القرّاد)، علاوة على تغطيس الماعز والأغنام، منوهاً بأن الفرق البيطرية والصحية تركز على الموبوءة بتكرار الرشِّ والتغطيس، وهو ما أسفر عن انخفاض بأعداد الإصابات بالحمّى النزفية نتيجة لذلك وبلغت حالياً 205 مقارنة بـ 580 للعام الماضي.وأوضح حسين أنه بالتزامن مع إطلاق حملات الحمى النزفية، فقد أطلقت تلقيح أخرى ضد الحمّى القلاعية لجميع الحيوانات، وستبدأ الحملة الثانية منها خلال نيسان المقبل، مؤكداً تجهيز ملايين الجرعات من مناشئ عالمية وتوزيعها بين المستشفيات والمستوصفات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة في الأقضية والنواحي بالمحافظات.وتابع أن الوقاية من المرض تتم بالتحصينات مرتين سنوياً، بهدف تقليل فرص الإصابة، وعدم نقل الحيوانات السليمة إلى الأماكن المصابة وبالعكس، مؤكداً أن لجنة الرقابة والتفتيش تنفذ جولات تفتيش بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجريمة المنظمة لأصحاب محال بيع اللحوم الحمراء ومتابعة القصابين لفحص صلاحية اللحوم للاستخدام، ومنع الجزر العشوائي للحد من انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على الصحة العامة.