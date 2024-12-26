بسبب الضباب.. المرور تعلن عن حادث اصطدام 19 مركبة في الديوانية (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين 19 مركبة على الطريق الدولي في محافظة بسبب الضباب وانعدام الرؤية وعدم وضع مسافة أمان كافية بين المركبات، أسفر عن وفاة امرأة".ودعت المديرية "سائقي المركبات الى الالتزام بالسرعة المقررة واتباع تعليمات القيادة الآمنة أثناء الضباب والابتعاد عن كافة المخالفات تجنباً لوقوع الحوادث المرورية المؤسفة".