جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وأوضح مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 1 كيلو و18غرام وهي مزيج من مادتي المثيل أمفيتامين المخدرة وكبريتات الألمنيوم بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".