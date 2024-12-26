وجهات نظر مختلفة بشأن منع محافظة كربلاء احتفالات أعياد الميلاد

نيوز – محليات



مع كل بداية عام جديد يعود مجدداً عن "قدسية كربلاء" ومنع مظاهر الاحتفال برأس السنة في الشوارع وكذلك في المولات والمطاعم.





وأضاف اليساري، أن "هناك قرارا سابقا تم اقراره في السابق يمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات"، لافتا الى أن "هناك تم تشكيلها تتابع هذا الامر".



وبين فترة وأخرى تثير "قدسية كربلاء"، الجدل بين مؤيد لها لوجود دينية فيها، ورافض لعدم استنادها لتشريع نيابي أو سند قانوني وأهمية عدم مصادرة حرية سكان بالكامل. شدد مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، على منع "أي احتفالية تنتهك قدسية المحافظة" مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد. وقال رئيس قاسم اليساري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها نيوز، "نحذر من إقامة أي احتفالية في أعياد رأس السنة تنتهك قدسية محافظة كربلاء".وأضاف اليساري، أن "هناك قرارا سابقا تم اقراره في السابق يمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات"، لافتا الى أن "هناك تم تشكيلها تتابع هذا الامر".وبين فترة وأخرى تثير "قدسية كربلاء"، الجدل بين مؤيد لها لوجود دينية فيها، ورافض لعدم استنادها لتشريع نيابي أو سند قانوني وأهمية عدم مصادرة حرية سكان بالكامل.

وادناه بعض التعليقات على منشور موجود على صفحة الرسمية في الفيسبوك:

يذكر أن في (كانون الثاني 2024) جرى إغلاق مطعم بعد افتتاحه بيوم واحد فقط، بعد استقدام فنانين ومشاهير وسائل تواصل خلال حفل الافتتاح، مع موسيقى وسجادة حمراء، وعلقت على أبوابه يافطة تفيد بأنه أغلق لمخالفته تعليمات "قدسية كربلاء".



وكان مجلس محافظة كربلاء، قدم في عام 2012، مقترح قانون "قدسية كربلاء" وصوت على تطبيقه، دون العودة لمجلس النواب، ودخل في عام 2017 حيز التنفيذ. ويجرم هذا القانون إقامة أي احتفال غنائي سواءً في الأماكن العامة أو السكنية الخاصة، كما يحظر "التبرج"، ويمنع دخول النساء غير المرتديات للحجاب إلى وغير ذلك.



وتعد محافظة كربلاء أبرز واجهة للسياحة الدينية، حيث يزورها ملايين المسلمين الشيعة وغيرهم سنوياً، ويحيون مراسيم مقتل الإمام الحسين (ع) فيها، حيث يوجد فيها ضريحه بالإضافة إلى أخيه العباس (ع).