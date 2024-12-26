انتحار "مطلوب" بتهمة المخدرات جنوب بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "احد المطلوبين بتهم المخدرات انتحر باسلوب اطلاق على نفسه بعد محاولته الهروب عبر اسطح المنازل ضمن الحملة المستمرة في قضاء المحمودية".

وأضاف أنه "تم اعتقال ثلاثة آخرين بجروح كحصيلة اولية".