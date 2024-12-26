أقاموا له عزاء.. عراقي يعود لأهله بعد فقدانه في سوريا

​أفادت التواصل الاجتماعي، بعودة شاب الى أهله في محافظة بعد فقدانه في منذ ثماني سنوات.

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وقال موقع "واسط" في الفيسبوك، "بعد إن فقد في عام 2016 وأقام اهله العزاء شاب يعود الى أهله في قضاء الصويرة بعد ان تم تحريره مؤخراً".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.