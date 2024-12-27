تظاهرات واعتصام مفتوح.. ماذا يحدث امام غرب القرنة 1

نيوز – محلي

تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، امام حقل غرب 1.

وقال مراسل نيوز، ان "المئات من اهالي قضاء شمال تظاهروا اليوم بالقرب من حقل غرب 1، من اجل معالجة ملف البطالة".

وأضاف ان "المتظاهرين حولوا التظاهرات إلى اعتصام مفتوح، لحين تحقيق المطالب بعد 8 اشهر من الوعود الكاذبة".