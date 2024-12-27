انفجر رأسه وتمزق جسده.. مصرع شاب نتيجة اصطدام دراجته بسيارة في أربيل

وقال لـ نيوز، أنه "وقع مساء اليوم حادث سير مروع على الطريق المؤدي إلى قضاء خبات في أربيل، حيث اصطدمت سيارة بدراجة نارية، ما أدى إلى سائق الدراجة، من أهالي ناحية كلك".وأضاف أن "الحادث أسفر عن انفجار رأس وتمزق جسده إلى أشلاء نتيجة قوة الاصطدام، بينما لاذ سائق السيارة بالفرار"، الى ان "السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت بعملية ملاحقة سائق السيارة الهارب".