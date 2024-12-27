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الثلوج تستقطب عشاق الطبيعة.. مشاهد رائعة للعوائل العراقية في "جبل كورك" (صور)
محليات
2024-12-27 | 11:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,104 مشاهدة
تنشر
السومرية
نيوز، صوراً للعوائل العراقية في جبل كورك بعد ان كسته الثلوج وأصبح يستقطب عشاق الطبيعة والسياحة الشتوية.
ومع حلول فصل الشتاء، اكتسى جبل كورك في محافظة
أربيل
بحلته البيضاء، ليصبح وجهة جذابة لعشاق السياحة الشتوية من داخل
العراق
وخارجه.
ويستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الساحرة، والتزلج على الثلوج، وتجربة أجواء
الشتاء
الباردة وسط أجواء من المرح والمغامرة، وجبل كورك يثبت مرة أخرى أنه محطة سياحية مميزة تجمع بين
جمال
الطبيعة ومتعة الترفيه.
ادناه الصور:
>>
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