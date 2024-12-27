الثلوج تستقطب عشاق الطبيعة.. مشاهد رائعة للعوائل العراقية في "جبل كورك" (صور)

ومع حلول فصل الشتاء، اكتسى جبل كورك في محافظة بحلته البيضاء، ليصبح وجهة جذابة لعشاق السياحة الشتوية من داخل وخارجه.ويستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الساحرة، والتزلج على الثلوج، وتجربة أجواء الباردة وسط أجواء من المرح والمغامرة، وجبل كورك يثبت مرة أخرى أنه محطة سياحية مميزة تجمع بين الطبيعة ومتعة الترفيه.ادناه الصور: