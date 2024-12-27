كربلاء.. العتبتان المقدستان تدعو لمراعاة حرمة المحافظة بأعياد رأس السنة

واشارت العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية من خلال التوجيهات الدينة، وفق فيديو حصلت عليه السومرية، الى أنه "ينبغي مراعاة حرمة وحفظ بعدها الديني العقائدي في نفوس محبي المولى ابي عبد الله الحسين عليه السلام".ودعت الى "عدم السماح بهتك حرمة من خلال بعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع الإسلامي والمظاهر المنافية لتعاليم الدين والحيلولة دون تدنيسها بما يخالف النهج الحسيني من التجمعات الخليطة والحفلات المريبة تحت عناوين خاوية ليست من الاسلام في شيء والتي لا يرتضيها كل غيور ذو دين".وفي وقت سابق، شدد مجلس محافظة كربلاء، على منع "أي احتفالية تنتهك قدسية المحافظة" مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد.وقال رئيس قاسم اليساري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها نيوز، "نحذر من إقامة أي احتفالية في أعياد رأس السنة تنتهك قدسية محافظة كربلاء".وأضاف اليساري، أن "هناك قرارا سابقا تم اقراره في السابق يمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات"، لافتا الى أن "هناك لجنة تم تشكيلها تتابع هذا الامر".وبين فترة وأخرى تثير "قدسية كربلاء"، الجدل بين مؤيد لها لوجود مواقع دينية فيها، ورافض لعدم استنادها لتشريع نيابي أو سند قانوني وأهمية عدم مصادرة حرية سكان بالكامل.