طوابير طويلة والبرميل يصل لـ180 الف.. أزمة كاز تعصف بصلاح الدين (صور)

وقال مراسل نيوز، إن محافظة الدين تشهد هذه الأيام أزمة في وقود الكاز، مما يضطر المواطنين للانتظار لساعات طوال أمام محطات .وأضاف المراسل، أنه مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يضطر المزارعين وأصحاب المولدات الأهلية لشراء برميل الكاز بسعر وصل الى 180 الف دينار.