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العراق يحدد موعد استئناف رحلاتها الجوية مع لبنان

محليات

2024-12-28 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يحدد موعد استئناف رحلاتها الجوية مع لبنان
552 مشاهدة

حدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الإثنين المقبل، موعداً لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان.

وذكر بيان للوزارة، "انسجامًا مع توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم، حدد وزير النقل يوم الإثنين المقبل موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان".

وذكر البيان نقلا عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بأن "الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، أما الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت ستستأنف اعتباراً من 1 كانون الثاني المقبل".

وأشار إلى، أن "هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جوًا بين العراق ولبنان، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين".

ودعت، "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، المسافرين الكرام إلى الاستفادة من عودة تشغيل هذا الخط الحيوي الذي سيشهد تنفيذ سبع رحلات أسبوعيًا، وسيتم مضاعفة عدد الرحلات وفقًا لحجم الطلب وتقييم الظروف".
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