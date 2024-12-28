العراق يحدد موعد استئناف رحلاتها الجوية مع لبنان

وذكر بيان للوزارة، "انسجامًا مع توجيهات محمد شياع السوداني لتلبية احتياجات ضيوف من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم، حدد وزير النقل يوم الإثنين المقبل موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان".وذكر البيان عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بأن "الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، أما الرحلات المجدولة بين وبيروت ستستأنف اعتباراً من 1 كانون الثاني المقبل".وأشار إلى، أن "هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جوًا بين ولبنان، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الشقيقين".ودعت، "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، المسافرين الكرام إلى الاستفادة من تشغيل هذا الخط الحيوي الذي سيشهد تنفيذ سبع رحلات أسبوعيًا، وسيتم مضاعفة عدد الرحلات وفقًا لحجم الطلب وتقييم الظروف".