الشيخ حمودي: المرأة مستهدفة من الغرب وهذا ما يتوجب علينا

وذكر الشيخ حمودي، في كلمة خلال افتتاح النسوي الذي أقامه اليوم السبت تحت شعار (المرأة ريحانة)، والمخصص لبحث دور المرأة في المجتمع.. "شريكات كاملات": ان "القرآن أعطى المرأة رسالة بأنها كبيرة، صاحبة إرادة، قادرة على تجاوز الظروف الصعبة، وان تكون صاحبة مشروع ومكانة".وأضاف "اليوم المرأة هي المستهدفة من الغرب، وتجلت شيطانيته بدعوته لتمزيق الأسرة وهدمها برفض التمييز والخصوصية بين الرجل والمرأة، لأن المرأة اساس المجتمع وهي من ترسم مستقبله".وتابع: "على المرأة الاعتزاز بهويتها وخصوصيتها ورموزها ومواجهة المشروع لحفظ مكانتها ودورها، واستثمار التواصل في التأثير بالآخرين وترسيخ القيم الفاضلة، وهي مسؤولية فردية تقع على عاتقها".واكمل الشيخ حمودي: "يتوجب على الجميع استثمار الكفاءات النسوية، وتنمية مواهب المبدعات، وتطوير قدرات المرأة بدورات تدريبية لتعزيز قوتها وتمكينها"، لافتاً إلى أنه "ينبغي استثمار حالة الاستقرار وفضاء الحرية في لتعزيز قيم مدرسة أمير المؤمنين التي من شأنها جعل محور إشعاع ونور وسلام للمنطقة والعالم".