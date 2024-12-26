رغم توجيه السوداني.. المواقع التي حجبتها وزارة الاتصالات ما تزال خارج الخدمة

وكان قد أصدر توجيها رسميا يدعو فيه وزارة الاتصالات إلى إعادة النظر في حجب موقعين إلكترونيين، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات بحجب إلكترونية دون عرض الأمر على .هذا التوجيه جاء على خلفية انتقادات واسعة طالت قرارات الحجب التي وصفت بأنها تقييد لحرية التعبير والمعلومات. ومع ذلك، يبدو أن الإجراء التنفيذي للتوجيه لا يزال غائبا.من جهتها، لم تصدر وزارة الاتصالات أي توضيح رسمي حول استمرار حجب المواقع، بينما يطالب العديد من المراقبين بضرورة مراجعة سياسة حجب المواقع بما يتماشى مع القوانين وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.