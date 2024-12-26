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رغم توجيه السوداني.. المواقع التي حجبتها وزارة الاتصالات ما تزال خارج الخدمة
محليات
2024-12-26 | 08:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 مشاهدة
رغم توجيهات
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني، بإعادة النظر في قرار حجب المواقع الإلكترونية التي قررت وزارة الاتصالات حجبها، فإن تلك المواقع ما زالت خارج الخدمة، ما يثير تساؤلات حول أسباب تأخر تنفيذ التوجيهات وآليات التعامل مع قرارات الحجب في
العراق
.
وكان
السوداني
قد أصدر توجيها رسميا يدعو فيه وزارة الاتصالات إلى إعادة النظر في حجب موقعين إلكترونيين، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات بحجب
مواقع
إلكترونية دون عرض الأمر على
مجلس الوزراء
.
هذا التوجيه جاء على خلفية انتقادات واسعة طالت قرارات الحجب التي وصفت بأنها تقييد لحرية التعبير والمعلومات. ومع ذلك، يبدو أن الإجراء التنفيذي للتوجيه لا يزال غائبا.
من جهتها، لم تصدر وزارة الاتصالات أي توضيح رسمي حول استمرار حجب المواقع، بينما يطالب العديد من المراقبين بضرورة مراجعة سياسة حجب المواقع بما يتماشى مع القوانين وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.
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