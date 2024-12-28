تصادم بين قطار وشاحنة في الناصرية (فيديو)

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع يظهر تصادم بين قطار وشاحنة في .

ويظهر الفيديو التصادم في المنصورية في بمحافظة .

وأشار متحدث في الفيديو الى إصابة سائق الشاحنة بجروح، مؤكدا عدم وجود وفيات في الحادث.

الفيديو المرفق متداول..