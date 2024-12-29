بالأزقة والعناوين الدقيقة.. قائمة طويلة لازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع الدورة عند تقاطع الدرويش
شارع
المصافي والتقاطع مع سريع دورة يوسفية باتجاه جسر الطابقين
سريع بغداد
الجنوبي من شارع
المطار لغاية مجسر الوليد والصعود لسريع الدورة
شارع
قطر الندى وجسر الجادرية ازدحام طويل لغاية تقاطع جامعة بغداد
شارع
المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل
أبو نؤاس وكرادة داخل عند جسر الطابقين
سريع القادسة وشارع 14 تموز عند تقاطع ساحة الاحتفالات
طريق معسكر الرشيد وشارع السعدون ازدحامات متقطعة
شارع
المشتل وبغداد الجديدة وازقة الغدير
شارع موسى
بن نصير ومجسر الأمانة
سريع محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية النهضة
شارع
الصناعة و52 ومجسر الربيعي وشارع سلمان فائق والنضال
شارع
بور سعيد ومجسر قرطبة من سريع القناة لغاية نفق التحرير
من ساحة الطيران الى الخلاني وشارع الكيلاني
ساحة التحرير وجسر الجمهورية
شارع
الرشيد والجمهورية
مجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وازقة مدينة الطب وباب المعظم بالكامل
الشارع القادم من جسر 14 رمضان الى مجسر براثا
مجسر الشالجية وشارع 14 تموز لغاية العلاوي
شارع
البيجية وشارع النقابات وشارع المنصور والرواد
شارع
14 رمضان وشارع الربيع ومجسر سريع أبو غريب
شارع
ومجسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء وساحة عنتر ازدحام طويل متصل
سريع بغداد-الموصل لغاية جسر الدوار
سريع القناة بين جسر البنوك والجسر المؤدي لشارع الجوادر