بالأزقة والعناوين الدقيقة.. قائمة طويلة لازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات





تنشر نيوز، خارطة شاملة بازدحامات صباح اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024، بعد يومين من العطلة وقبل يومين من حلول عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث شهدت شوارع الرئيسية والطرق السريعة والشوارع التجارية والجسور ازدحامات كثيفة.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



سريع الدورة عند تقاطع الدرويش



المصافي والتقاطع مع سريع دورة يوسفية باتجاه جسر الطابقين



سريع الجنوبي من المطار لغاية مجسر الوليد والصعود لسريع الدورة



قطر الندى وجسر الجادرية ازدحام طويل لغاية تقاطع جامعة



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل



أبو نؤاس وكرادة داخل عند جسر الطابقين



سريع القادسة وشارع 14 تموز عند تقاطع ساحة الاحتفالات



طريق معسكر الرشيد وشارع السعدون ازدحامات متقطعة



المشتل وبغداد الجديدة وازقة الغدير



بن نصير ومجسر الأمانة



سريع محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية النهضة



الصناعة و52 ومجسر الربيعي وشارع سلمان فائق والنضال



بور سعيد ومجسر قرطبة من سريع القناة لغاية نفق التحرير



من ساحة الطيران الى الخلاني وشارع الكيلاني



ساحة التحرير وجسر الجمهورية



الرشيد والجمهورية



مجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وازقة مدينة الطب وباب المعظم بالكامل



الشارع القادم من جسر 14 رمضان الى مجسر براثا



مجسر الشالجية وشارع 14 تموز لغاية العلاوي



البيجية وشارع النقابات وشارع المنصور والرواد



14 رمضان وشارع الربيع ومجسر سريع أبو غريب



ومجسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء وساحة عنتر ازدحام طويل متصل



سريع بغداد-الموصل لغاية جسر الدوار



سريع القناة بين جسر البنوك والجسر المؤدي لشارع الجوادر





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة عند تقاطع الدرويشالمصافي والتقاطع مع سريع دورة يوسفية باتجاه جسر الطابقينسريع الجنوبي من المطار لغاية مجسر الوليد والصعود لسريع الدورةقطر الندى وجسر الجادرية ازدحام طويل لغاية تقاطع جامعةالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلأبو نؤاس وكرادة داخل عند جسر الطابقينسريع القادسة وشارع 14 تموز عند تقاطع ساحة الاحتفالاتطريق معسكر الرشيد وشارع السعدون ازدحامات متقطعةالمشتل وبغداد الجديدة وازقة الغديربن نصير ومجسر الأمانةسريع محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية النهضةالصناعة و52 ومجسر الربيعي وشارع سلمان فائق والنضالبور سعيد ومجسر قرطبة من سريع القناة لغاية نفق التحريرمن ساحة الطيران الى الخلاني وشارع الكيلانيساحة التحرير وجسر الجمهوريةالرشيد والجمهوريةمجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وازقة مدينة الطب وباب المعظم بالكاملالشارع القادم من جسر 14 رمضان الى مجسر براثامجسر الشالجية وشارع 14 تموز لغاية العلاويالبيجية وشارع النقابات وشارع المنصور والرواد14 رمضان وشارع الربيع ومجسر سريع أبو غريبومجسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء وساحة عنتر ازدحام طويل متصلسريع بغداد-الموصل لغاية جسر الدوارسريع القناة بين جسر البنوك والجسر المؤدي لشارع الجوادر