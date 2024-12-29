توزيع الامطار ودرجات البرودة.. ملخص أجواء ليلة رأس السنة في العراق

وبحسب بيانات الرصد الجوي، يكون طقس اليوم الاحد صحوا مع ظهور قطع من الغيوم، لكن المحافظات الشمالية من المتوقع ان تشهد تساقطا كثيفا للثلوج والامطار.وتبقى درجات العظمى مرتفعة اليوم والايام الثلاثة المقبلة لذا ستكون الاجواء دافئة ، كما من المتوقع انخفاضها في نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع القادم .وابتداء من يوم الثلاثاء القادم من المتوقع تساقط امطار مختلفة الشدة في جنوب والانبار، اما وسط وجنوب فتنتظر موجة مطرية الشهر القادم.وستكون اجواء ليلة رأس السنة غائمة جزئيا وباردة في اغلب محافظات مع احتمال تساقط الامطار خصوصا محافظة و جنوب .