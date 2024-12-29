صدمته "تريلة" وتوقف المرور فوقه وتحته.. جسر على وشك الانهيار بطريق الانبار الدولي (صور)

وقالت مصادر محلية ان مركبة نوع "تريلة" اصطدمت بمجسر ( 38) على الطريق الدولي في مقابل مما أدى إلى تضرر الجسر وقطع الطريقواظهرت صور اطلعت عليها نيوز، قطع الطريق والمرور فوق وتحت الجسر من قبل عناصر المرور اثناء محاولات ابعاد "التريلة" المصطدمة بعمود الجسر.