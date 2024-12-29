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صدمته "تريلة" وتوقف المرور فوقه وتحته.. جسر على وشك الانهيار بطريق الانبار الدولي (صور)

محليات

2024-12-29 | 02:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صدمته &quot;تريلة&quot; وتوقف المرور فوقه وتحته.. جسر على وشك الانهيار بطريق الانبار الدولي (صور)
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

اصطدمت مركبة نوع "تريلة" بجسر رئيسي على الطريق الدولي في الانبار، فيما تسببت بتدمير الاعمدة الساندة تحت الجسر مع مخاوف بانهياره في أي لحظة.

وقالت مصادر محلية ان مركبة نوع "تريلة" اصطدمت بمجسر ( 38) على الطريق الدولي في الأنبار مقابل مدينة الفلوجة مما أدى إلى تضرر الجسر وقطع الطريق

واظهرت صور اطلعت عليها السومرية نيوز، قطع الطريق والمرور فوق وتحت الجسر من قبل عناصر المرور اثناء محاولات ابعاد "التريلة" المصطدمة بعمود الجسر.
 
 

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جسر 38

حادث جسر الانبار الدولي

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