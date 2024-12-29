الكشف عن مشاريع استراتيجية جديدة في ذي قار

وأوضحت الأمانة العامة في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه المشاريع تندرج ضمن جهود صندوق ذي قار، الذي يشرف على تنفيذ 405 مشروعًا، أنجز منها 252 مشروعًا حتى الآن في مختلف القطاعات وبجميع الوحدات الإدارية، بما في ذلك القرى والأرياف، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة".وبحسب البيان، جاء الإعلان خلال مشاركة الأمانة العامة في ملتقى ذي قار التنموي الأول، الذي نظمه مركز البوصلة للحوار والدراسات، بحضور نيابي، ومسؤولين محليين، بالاضافة الى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين.وأشار مدير الإعلام والاتصال الحكومي، حيدر مجيد، إلى "التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ هذه المشاريع"، مؤكدًا أن "الملتقى يعد منصة لتبادل الأفكار وطرح المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية، كما استعرض في محاضرة شاملة أبرز المشاريع التي ينفذها صندوق ذي قار".ولفت الى "دور الأمانة العامة في الإشراف والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، وأثر تلك المشاريع في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل".وأكدت الأمانة العامة استمرار الحكومة في دعم المشاريع التنموية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتلبية تطلعات أبناء ذي قار، بحسب البيان.