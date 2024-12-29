قاضٍ لتطبيق قانون حماية المعلمين في العراق.. ماذا عن عدد الاعتداءات؟

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين أحمد الشويلي إن تنسيق النقابة مع مجلس مؤخراً، أثمر عن توجيه بتخصيص قاضٍ لكل محكمة، يكون مختصاً بتنفيذ فقرات قانون حماية المعلمين، على أن ترتبط بهذه المحكمة فرع النقابة المعلمين ببغداد والمحافظات، كلاً حسب المنطقة والمحافظة.وبين أن الإجراء يأتي من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين، لكون الأعوام التي مضت، شهدت تسجيل اعتداءات كثيرة على التربويين، وبالتالي أمست الحاجة ملحَّة لإقرار قانون لحمايتهم آنذاك، بَيْد أن تطبيقه كان ضعيفاً حينها، معرباً عن أمله بأن يضيف هذا الإجراء تطبيقاً حقيقياً للقانون على أرض الواقع.