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قاضٍ لتطبيق قانون حماية المعلمين في العراق.. ماذا عن عدد الاعتداءات؟
محليات
2024-12-29 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
576 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
وجَّه مجلس
القضاء
الأعلى
بتخصيص قاضٍ لتطبيق فقرات قانون حماية المعلمين في البلاد، فيما سجلت انخفاضاً بأعداد الاعتداءات ضدهم خلال 2024، مقارنة بالأعوام الماضية.
وقال المتحدث
الرسمي
باسم نقابة المعلمين أحمد الشويلي إن تنسيق النقابة مع مجلس
القضاء
الأعلى
مؤخراً، أثمر عن توجيه
المجلس
بتخصيص قاضٍ لكل محكمة، يكون مختصاً بتنفيذ فقرات قانون حماية المعلمين، على أن ترتبط بهذه المحكمة فرع النقابة المعلمين ببغداد والمحافظات، كلاً حسب المنطقة والمحافظة.
وبين أن الإجراء يأتي من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين، لكون الأعوام التي مضت، شهدت تسجيل اعتداءات كثيرة على التربويين، وبالتالي أمست الحاجة ملحَّة لإقرار قانون لحمايتهم آنذاك، بَيْد أن تطبيقه كان ضعيفاً حينها، معرباً عن أمله بأن يضيف هذا الإجراء تطبيقاً حقيقياً للقانون على أرض الواقع.
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قاضٍ لتطبيق قانون
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