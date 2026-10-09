القضاء: القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين

وقال في بيان ورد لـ ، ان " المختصة بالنظر في قضايا النزاهة تمكنت من إلقاء القبض على مدير عام ، على خلفية قضية تتعلق بهدر المال العام بأحد المشاريع الاستثمارية في المحافظة".واضافت أن "المتهم دونت أقواله واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".