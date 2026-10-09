العراق يعتزم زراعة محصول غاب عن الجنوب منذ 60 عاما

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أدرجت محصولي الشعير والذرة الصفراء ضمن الخطة الشتوية المقبلة، بناء على مقترح وتوجيه "، مبيناً أن "المساحات الزراعية ضمن الخطة توسعت لتتجاوز 7 ملايين دونم".وأضاف أن "الخطة تضمنت كذلك إدراج الأراضي الديمية في عدد من محافظات "، مشيراً إلى أن "محافظتي وكركوك حصلتا على الحصة الأكبر من هذه الأراضي".وفي ما يتعلق بإدخال محاصيل جديدة إلى البيئة الزراعية العراقية، أوضح الحطاب أن "الوزارة، من خلال دائرة البحوث الزراعية، وضعت خطة بحثية لتطوير زراعة فول الصويا، الذي لم يُزرع في منذ نحو 60 عاماً".وبين أن "الكوادر المختصة عملت ضمن برامج إدامة وإكثار بذور الرتب العليا للمحصول، بالتوازي مع اعتماد أساليب زراعية حديثة، شملت التحول من الزراعة التقليدية القائمة على الحراثة إلى الزراعة الحافظة التي تعتمد تقليل الحراثة أو الاستغناء عنها، فضلاً عن تطوير برامج التسميد واستبدال الأساليب التقليدية بأخرى تستند إلى البحوث العلمية الزراعية".وأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت في زراعة فول الصويا في محطة أبحاث القرنة بمحافظة ، التابعة لدائرة البحوث الزراعية"، لافتاً إلى أن "زراعة المحصول توسعت من موقع واحد إلى خمسة مواقع في محافظات البصرة وواسط والأنبار وديالى وكركوك، وبمساحات وصفها بالواسعة".وأكد الحطاب أن "هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع المحاصيل الزراعية، وتطوير التقنيات المستخدمة في الإنتاج، والاستفادة من نتائج البحوث الزراعية في توسيع نطاق زراعة المحاصيل التي كانت زراعتها محدودة أو متعذرة في بعض مناطق البلاد".