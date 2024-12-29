هل يوجد نشاط إشعاعي في ناحية يثرب؟ "الرقابة النووية" تحسم الجدل

وقال مدير مديرية النووية والاشعاعية محمد في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استجابة لشكاوى عدد من المواطنين الواردة للمديرية حول ظهور واصابات مرضية لبعض من أهالي منطقة ناحية يثرب، قامت الفرق الفنية بإجراء المسح الموقعي للمنطقة وإجراء القياسات الإشعاعية اللازمة باستخدام منظومة المسح المتنقل والاجهزة المحمولة" .وأكد جاسم، أن "نتائج أجهزة المسح الحقلية أشارت إلى عدم وجود أي مؤشرات لاي نشاط اشعاعي في الدور التي تم مسحها إشعاعياً والمواقع كافة التابعة للمنطقة ولم يتم العثور على اي مصدر مشع" .وتقوم الفرق الفنية التابعة للهيأة بزيارات وجولات ميدانية لجميع الأماكن التي ترد منها شكوى حول وجود شكوك بانشطة إشعاعية ليضمن سلامة المواطنين والساكنين في المنطقة ويوفر بيئة صالحة سواء للعمل أو للسكن ، بحسب البيان.