وزير الاعمار يعلق على حادث جسر سريع الرمادي

تزامنا مع افتتاح ثلاثة مشاريع مهمة في محافظة الانبار العزيزة
- جسر حديثة الكونكريتي
- مشروع ماء البغدادي بثلاثة الاف متر مكعب في الساعة
- مجسر الاوقاف في مدينة الرمادي
بالتزامن مع ذلك تعرضت اعمدة احد الجسور الفوقانية على سريع الرمادي والذي تم انشاءه في ثمانينات القرن الماضي… pic.twitter.com/8y82veIQnB
— بنگين ريكاني Bangen Rekani (@BangenRe) December 29, 2024
تزامنا مع افتتاح ثلاثة مشاريع مهمة في محافظة الانبار العزيزة
- جسر حديثة الكونكريتي
- مشروع ماء البغدادي بثلاثة الاف متر مكعب في الساعة
- مجسر الاوقاف في مدينة الرمادي
بالتزامن مع ذلك تعرضت اعمدة احد الجسور الفوقانية على سريع الرمادي والذي تم انشاءه في ثمانينات القرن الماضي… pic.twitter.com/8y82veIQnB