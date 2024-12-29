وزير الاعمار يعلق على حادث جسر سريع الرمادي

علق وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، اليوم الاحد، على حادث احد الجسور الفوقانية على بعد اصطدام شاحنة بأحد اعمدته.

وقال الوزير في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، انه "تزامنا مع افتتاح ثلاثة مشاريع مهمة في محافظة العزيزة:



- جسر حديثة الكونكريتي



- مشروع ماء البغدادي بثلاثة الاف متر مكعب في الساعة



- مجسر الاوقاف في .



وأضاف: "بالتزامن مع ذلك تعرضت اعمدة احد الجسور الفوقانية على والذي تم انشاءه في ثمانينات القرن الماضي الى حادث تصادم مع الشاحنات مما تسبب باضرار بالغة وتعمل فرق دائرة الطرق والجسور على ايقاف تدهوره".



وختم وزير الاعمار: "للاسف عدم الالتزام بقواعد المرور يؤدي الى مزيد من الخسائر".