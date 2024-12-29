التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اعلنت جدول الامتحانات التمهيدية/ الخارجي للعام الدراسي ۲۰۲٤_٢٠٢٥ للمراحل كافة ( الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ) للدراسات والكردية والتركمانية، وكما ادناه: