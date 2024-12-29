خلال 8 أيام.. عطل رسمية تنتظر العراقيين

نيوز – محلي

يشهد شهر كانون الثاني المقبل عددا من العطل الرسمية الموجودة في قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024.

وسيكون يوم الأربعاء الموافق من كانون الثاني المقبل رسمية لجميع بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية. كما سيكون يوم الاثنين الموافق السادس من كانون الثاني المقبل رسمية أيضا بمناسبة تأسيس .