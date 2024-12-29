انقلاب عجلة تحمل جنازة يوقع ضحية ومصابين في الديوانية

وقال لـ نيوز، إن "حـادث سير وقع على طريق ال بدير شرقي أدى إلى انقلاب تحمـل جنازة من أهالي محافظة ميسان".وأضاف، أن "الحادث إلى ادى وفاة شخص واحد وإصابة اثنين في حالة خطرة مع 5 مصابين اخرين".