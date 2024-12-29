استجابة لما عرضته السومرية.. إجراءات قانونية وغرامة تصل لـ10 ملايين دينار في بادوش

نيوز – محلي

أعلنت مديرية بيئة نينوى، اليوم الاحد، عن اتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامة تصل الى 10 ملايين دينار على معامل للاسمنت في بادوش.

وقال مدير ببيئة صبحي علي لـ نيوز، ان "الكثير من الأهالي تقدموا بشكاوى بشأن التلوث الذي يسببه معامل الاسمنت في بادوش"، مبينا ان "قضاء بادوش فيه 3 معامل للاسمنت وهي وبادوش الجديد وبادوش".

وأضاف ان "معمل ملتزم بالتعليمات، فيما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق معمل بادوش، الا ان هناك سعي مستمر من المعمل لتحسين واقعه من خلال معالجة المياه واستخدام وقود في الإنتاج".

وذكر "بخصوص معمل بادوش الجديد فأن اغلب الشكاوى ترد بسبب المعمل لما يسببه من تلوث الهواء، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية وانذار المعمل قبل عدة اشهر"، موضحا انه "في حال استمرار المخالفة سيتم اغلاق المعمل فورا".

وذكر ان "الإجراءات القانونية تتضمن الاغلاق وغرامات تصل الى 10 ملايين دينار".