حريق يطال مستشفى غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع حريق داخل .

وقال في حديث لـ نيوز، "عطب كهربائي يتسبب باندلاع النيران وتغطية طوارئ بالدخان". وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تسيطر على مصدر النيران وتباشر باخلاء المرضى". يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.