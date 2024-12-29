بالصورة.. كارثة في السرخجانه

نيوز – محلي

تعرض رئيسي في الجانب الأيمن من اليوم الاحد، الى تخسف قد يؤدي الى كارثة.

وقال مراسل نيوز، ان "شارع السرجخانه في الجانب الايمن من تعرض اليوم الى تخسف". وأضاف ان "ذلك دفع الى اغلاق الشارع امام السير ومنع المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن التقرب من التخسف".

