سرايا السلام تقرر طرد "أبو هاني"

نيوز – محلي

قرر المعاون الجهادي لسرايا السلام، اليوم الاحد، طرد " أبو هاني" من تشكيلات سرايا السلام.

وبحسب بيان ورد لـ نيوز، ان "ذلك جاء بالنظر للتصرفات الوقحة والسلوك المنحرف والاعمال السيئة".

